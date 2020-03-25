За оскорбление сотрудника ДПС пскович отправится на исправительные работы

10:51, 25 марта 2020, ПАИ

В Островском районе местного жителя приговорили к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства за оскорбления сотрудника ДПС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В сентябре 2019 года один из участников дорожно-транспортного происшествия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии понятых умышленно оскорбил старшего инспектора ДПМС, прибывшего на место ДТП. В адрес сотрудника были высказаны нецензурные слова.

Приговором Островского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Приговор суда вступил в законную силу.