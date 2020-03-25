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Экономика

Тепличные комбинаты Псковской области отгрузилили более 200 тонн первых в этом году огурцов

Фото Александра Сидоренко

По данным на 25 марта 2020 года 211 тонн овощей вырастили и отправили на рынок тепличные комбинаты Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по сельскому хозяйству региона, выращиванием овощей занимаются два хозяйства — агрофирма «Победа» в Псковском районе и «Великолукское ТОК». Великолукское хозяйство вырастило 150 тонн огурцов, а агрофирма «Победа» - 60,4 тонны огурцов и ещё 600 кг других зеленых культур.

Ежегодно оба комбината выращивают на продажу больше 3,5 тысяч тонн овощей.

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