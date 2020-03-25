Зараженный коронавирусом пациент скончался в Эстонии

19:30, 25 марта 2020, ПАИ

В Эстонии зарегистрировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом нового типа COVID-19, пишет ТАСС. Мужчине было 83 года.

По данным на 25 марта, коронавирусом в Эстонии инфицированы 404 гражданина. За сутки в республике заразились 34 человека. 13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией.

В Латвии заражен коронавирусом 221 человек, а в Белоруссии 86 инфицированных. В России коронавирус подтвержден у 658 человек (4 в Псковской области).