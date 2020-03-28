«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно

15:46, 28 марта 2020, ПАИ

Дефицит одноразовых защитных масок в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вынуждает россиян шить их самостоятельно. Свои работы они выкладывают в Instagram.

«Нашили прекрасных масок, ибо купить их практически невозможно, – рассказала женщина под ником civediam. – Что ж, советская школа когда-то хорошо готовила к жизни. Вспомнила, что еще умею шить трусы, халаты и «ночнушки». Ребята, мы не пропадем!».

«Своих близких немного вооружила», – отметила tatianabautina.

Около 500 тысяч медицинских масок поступят в Псковскую область в конце этой недели. Их бесплатно раздадут волонтеры.

За последние сутки в России выявили 228 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 1264, выздоровели 49 человек.

Число заболевших в мире превысило 512,5 тысяч, 23,5 тысяч человек скончались. 11 марта ВОЗ признала распространение нового типа коронавируса пандемией.