Два года строгого режима получил предприимчивый житель Великих Лук

07:47, 30 марта 2020, ПАИ

Два года строгого режима получил предприимчивый 32-летний житель Великих Лук, похитивший у друга 4,5 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в великолукской прокуратуре.

В октябре прошлого года молодой человек воспользовался тем, что номер его мобильного телефона был ошибочно подключен к услуге «Мобильный банк» и банковскому счету на имя приятеля. Отправляя смс на короткий банковский номер он тайно перевёл деньги с чужого счёта на баланс своего телефонного номера.

С учетом позиции государственного обвинения судом гражданину злоумышленник получил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.