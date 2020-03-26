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Великолучанин стал бронзовым призёром чемпионата СЗФО по шахматам

Кандитат в мастера спорта России, мастре ФИДЕ из Великих Лук Валентин Власов стал бронзовым призёром чемпионата Северо-Западного федерального округа по шахматам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Великолучанин набрал 7,5 очков из 11 возможных и завоевал бронзовую медаль чемпионата по блицу. По итогам турнира Валентин Власов получил право участвовать в чемпионате России по блицу, время и место проведения которого определится позднее.

В командном зачете сборная Псковской области за которую выступили Одиссей Сулейманянц (Пушкинские Горы), Валентин Власов (Великие Луки), Валерий Жихарев (Великие Луки), Виктория Емельянова (Великие Луки) заняла 3 место.

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