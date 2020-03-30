Фонд гарантий предоставил псковскому бизнесу микрозаймы на 190 млн рублей

10:33, 30 марта 2020, ПАИ

Фонд гарантий и поддержки развития предпринимательства Псковской области в 2019 году предоставил псковскому бизнесу 90 микрозаймов. В этом году портфель микрозаймов составляет 190 млн рублей, сообщила в эфире ПАИ-live руководитель фонда Анастасия Иванова.

Она добавила, что у региональных предпринимателей большая потребность в микрозаймах, так как «свободных денег мало». «Обычно срок ожидания в очереди на микрозайм составляет около двух месяцев. У нас хорошие условия для бизнеса», - заверила Анастасия Иванова.

По её словам, количество невозвратов кредитов достигает всего пяти процентов. «Чаще всего предприниматели всё же выплачивают долг. Но и мы не просто требуем вернуть платежи во что бы то ни стало, мы хотим чтобы бизнес выжил в данной ситуации, не закрылся, поэтому смотрим что можно сделать, предложить. Мы заинтересованы в том, чтобы предпринимательство в регионе развивалось», - добавила руководитель фонда.