Российское правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина

14:08, 30 марта 2020, ПАИ

Правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

В Кодекс об административных нарушениях внесены поправки, по которым штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

С тех людей, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Штраф до миллиона рублей грозит юридическим лицам, если их действия привели к чьей-либо гибели.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также предупреждал о штрафах для юрлиц за неисполнение карантинных мер.

В Псковской области 29 марта умер первый человек, у которого был подтвержден COVID-19.

Губернатор Псковской области 29 марта ужесточил меры по борьбе с коронавирусом в регионе.