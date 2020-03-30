0
17:36
Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
17:35
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
17:02
«Городские везут к нам вирус»: Жители Псковской области опасаются дачников из Москвы и Санкт-Петербурга
16:47
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
16:05
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
15:30
Василий Осипов: Дезинфицировать подъезды два раза в день в Псковской области — обязательно
14:48
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
Еще новости
Общество

Из-за коронавируса пассажиропоток российских аэропортов упал на 60%

На 60% упал пассажиропоток российских аэропортов. Падение пассажиропотока началось с 14 марта, сообщает Фонтанка.ру.

Более чем на 80% снизился пассажиропоток на международных воздушных линиях. Незначительный рост аэропорты заметили в период с 24 по 27 марта.

Активность пассажиров на внутренних линиях также упала, но периодически случаются всплески. Последний пик пришелся на 27 марта, а до этого на 9, 13, 16 и 20 марта.

Правительство выделило авиакомпаниям 1,5 млрд рублей на вывоз граждан России из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В связи с коронавирусом было снижено количество авиарейсов «Псков – Москва». Границу Россия закрыла с 30 марта. Вирусолог считает, что пик эпидемии в стране придется на конец апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Владимир Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО) Жителей Ленинградской области ограничили в свободе передвижения Дополнительный резерв лекарств для лечения коронавируса создадут в России Владимир Путин поручил пополнить резерв аппаратов ИВЛ в России Пособие по безработице в России увеличили до 12 тысяч рублей «Городские везут к нам вирус»: Жители Псковской области опасаются дачников из Москвы и Санкт-Петербурга Путин поручил полпредам обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом «Молодежка ОНФ» помогла великолучанке передать дочери посылку в Псков Музей в Пскове покажет видео из Покровской и Псковской башен
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
30 марта 2020
Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
30 марта 2020
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
30 марта 2020
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
30 марта 2020
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
30 марта 2020
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
Начался ПАИ-live c главным судебным приставом Сергеем Колесниковым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
30 марта 2020
Начался ПАИ-live c главным судебным приставом Сергеем Колесниковым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
С 31 марта «Центр СПИД» в Пскове приступит к тестированию на коронавирус
30 марта 2020
С 31 марта «Центр СПИД» в Пскове приступит к тестированию на коронавирус
В ПсковГУ студенты дистанционно создали интерактивный народный музей Победы
30 марта 2020
В ПсковГУ студенты дистанционно создали интерактивный народный музей Победы

Идет загрузка...