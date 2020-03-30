Из-за коронавируса пассажиропоток российских аэропортов упал на 60%

14:36, 30 марта 2020, ПАИ

На 60% упал пассажиропоток российских аэропортов. Падение пассажиропотока началось с 14 марта, сообщает Фонтанка.ру.

Более чем на 80% снизился пассажиропоток на международных воздушных линиях. Незначительный рост аэропорты заметили в период с 24 по 27 марта.

Активность пассажиров на внутренних линиях также упала, но периодически случаются всплески. Последний пик пришелся на 27 марта, а до этого на 9, 13, 16 и 20 марта.

Правительство выделило авиакомпаниям 1,5 млрд рублей на вывоз граждан России из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В связи с коронавирусом было снижено количество авиарейсов «Псков – Москва». Границу Россия закрыла с 30 марта. Вирусолог считает, что пик эпидемии в стране придется на конец апреля.