Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»

22:02, 28 марта 2020, ПАИ

Администрация Псковской области и компания «Азимут» приняли решение оптимизировать маршрут «Псков - Москва» в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Загруженность маршрута «Псков - Москва» снизилась вдвое, – отметил губернатор. – Сейчас это очень хорошо, тем не менее, пока обойдёмся без гостей. Временно прямой рейс будет выполняться только по понедельникам и четвергам».

Михаил Ведерников заверил, что как только обстановка с коронавирусной инфекцией стабилизируется, частота полетов будет увеличена. «Будем надеяться, что это произойдёт уже во второй половине апреля. Наш план - ежедневные рейсы, но сейчас безопасность важнее», – подчеркнул он.

На маршруте «Псков - Сочи» рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам, добавил Михаил Ведерников.