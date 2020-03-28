0
22:02
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
18:57
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
17:19
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове
16:58
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
15:46
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
14:46
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
13:22
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
Еще новости
Общество

Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»

Фото Дарьи Хватковой

Администрация Псковской области и компания «Азимут» приняли решение оптимизировать маршрут «Псков - Москва» в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Загруженность маршрута «Псков - Москва» снизилась вдвое, – отметил губернатор. –  Сейчас это очень хорошо, тем не менее, пока обойдёмся без гостей. Временно прямой рейс будет выполняться только по понедельникам и четвергам».

Михаил Ведерников заверил, что как только обстановка с коронавирусной инфекцией стабилизируется, частота полетов будет увеличена. «Будем надеяться, что это произойдёт уже во второй половине апреля. Наш план - ежедневные рейсы, но сейчас безопасность важнее», – подчеркнул он.

На маршруте «Псков - Сочи» рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам, добавил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва» Противомалярийный препарат для лечения коронавируса представили в России В Москве из-за коронавируса закрыли детские площадки Продажи автомобилей в режиме онлайн начались в России Россия закроет границу из-за коронавируса с 30 марта Четыре торговые точки продолжают работать в псковском центре Fjord Plaza «Джуманджи» и «Заражение»: Что смотрят россияне на карантине «Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно Более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус в России ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
28 марта 2020
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
28 марта 2020
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове
28 марта 2020
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове 1
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
28 марта 2020
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
28 марта 2020
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
28 марта 2020
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
28 марта 2020
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
Псковская Госавтоинспекция из-за коронавируса принимает водителей только по предварительной записи с 28 марта
28 марта 2020
Псковская Госавтоинспекция из-за коронавируса принимает водителей только по предварительной записи с 28 марта 1

Идет загрузка...