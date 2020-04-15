Государственная инспекция труда разъяснила правила увольнения работников во время нерабочих дней

17:25, 14 апреля 2020, ПАИ

Об увольнениях сотрудников в период нерабочих дней рассказала Государственная инспекция труда. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней и работники которых не осуществляют трудовую деятельность, оформление прекращения трудовых отношений в этот период не осуществляется.

В период действия указов о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно по инициативе работника и если работодатель готов принять это заявление, по соглашению сторон или в связи с истечением срочного трудового договора.

Если вы столкнулись с нарушением трудовых прав, можно обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда.