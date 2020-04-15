Число льготных микрозаймов для бизнеса в Псковской области увеличилось вдвое

10:14, 15 апреля 2020, ПАИ

Число льготных микрозаймов для малого и среднего бизнеса в Псковской области увеличилось вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева.

Руководство области предоставило микрозаймы на 100 млн рублей 100 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) за счёт участия в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Таким образом, по итогам 2019 года мы удвоили число микрозаймов, то есть улучшили условия ведения бизнеса и помогли МСП не только удержаться на плаву, но и расширить свое дело», - отметил Андрей Михеев.

Он подчеркнул, что микрофинансирование позволяет малому бизнесу получить средства под процент, который существенно ниже предлагаемого коммерческими банками. Региональной микрофинансовой организацией выступает Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

Региональный фонд гарантий и развития предпринимательства предоставляет микрокредиты субъектам МСП под льготную ставку 6% при сроке кредитования до года и 10%, если срок больше. Максимальная сумма кредита может составить 5 млн рублей, максимальный срок - три года. На выдачу микрозаймов малому и среднему бизнесу регион направит до 2024 года порядка 270 млн рублей, в основном это средства федерального бюджета. Кроме того, по словам Михеева, в 2020 году власти региона намерены улучшить условия ведения бизнеса и открыть центр «Мой бизнес».

«В нашем регионе такой центр будет единой площадкой, которая будет предоставлять услуги субъектам МСП по развитию уже созданных и действующих объектов инфраструктуры. Это будет единая «точка доступа» для бизнеса, и предприниматели смогут оформить все необходимые документы на свое дело или получить консультацию по принципу «одного окна». На запуск проекта в этом году мы направим почти 55 млн рублей из федерального бюджета и более 6 млн рублей из областного бюджета», - уточнил Михеев.

Структура нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.