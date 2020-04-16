Гранитные опоры цепных мостов в Острове очистили от многолетней грязи и копоти

18:51, 15 апреля 2020, ПАИ

Строители очистили гранитные опоры цепных мостов в Острове от многолетней грязи и копоти, сообщает газета «Островские вести». Несмотря на объявленную самоизоляцию, работы по ремонту мостов не приостанавливались ни на один день.

«Строители очистили гранит, поэтому пилоны и посвежели. Также ведется расшивка швов и монтаж вершин. Кстати, их светлый цвет — промежуточный, окончательный же будет синевато-серым», — рассказал представитель подрядной организации Юрий Хлыстов.



В настоящее время на северном мосту ведется монтаж ортотропных плит, очистка пролетных строений, подвесной системы. Уложено примерно 40% настила. По сооружению передвигается 40-тонный кран, который укладывает новый настил.

Во время капремонта обнаружилось, что на цепных мостах имелись инородные металлические элементы, которые вварили в послевоенное время. «Поэтому мы практически на 80% поменяли детали верхнего пояса. Конструктивные элементы крепятся заклепками. Это старая технология, уже практически забытая. В последний раз применялись при строительстве железнодорожных мостов 30-40 лет назад», - уточнил Юрий Хлыстов.



Подготовлены под облицовку мрамором три лестничных марша. Один из спусков ведёт в парк Победы. Будут облицованы не только боковые стороны лестниц, но и ступени.

«В связи с тем, что урез воды упал, приступаем к устройству пешеходного южного моста. Нужно форсировать события, разбирать на нём настил, снимать опорные части, демонтировать противовесы, готовить пролеты к обработке. Уже начаты работы по водоотводу, которые включают устройство дренажных колодцев, монтаж труб, соединяющихся с локальными очистными сооружениями. В скором времени начнем заниматься и дорожными одеждами, материалы потихонечку завозим», — рассказал о ближайших планах Юрий Хлыстов.

Обновится и дорожное полотно на историческом островке, а также на улице Калинина, примыкающей к мостам. К этим работам приступят через месяц.