Михаил Ведерников предложил перенести сроки призывной кампании

15:16, 16 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил перенести сроки призывной кампании. С такой инициативой он выступил на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.

Губернатор напомнил, что в регионе в начале мая ожидается пик распространения коронавирусной инфекции. «Перенос и корректировка сроков позволит избежать дополнительных рисков. Что особенно важно, не придется отвлекать врачей от работы с больными коронавирусом», — отметил Михаил Ведерников.

Александр Гуцан согласился с актуальностью этого вопроса. После дополнительной проработки и сбора информации предложение предметно рассмотрят с Министерством обороны.

Также Михаил Ведерников рассказал об эпидемиологической обстановке в Псковской области и о работе по перепрофилированию и развертыванию коечного фонда, оснащению его необходимой аппаратурой для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.

Губернатор проинформировал и о комплексе региональных мер, которые созданы для поддержки медиков, населения и представителей бизнеса.

Весной планируется направить от Псковской области на срочную службу около 860 призывников.