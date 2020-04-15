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Общество

Пик распространения коронавируса в Псковской области ожидается в начале мая

Пик пандемии коронавируса в Псковской области может прийтись на май. ФОТО: Дарья Хваткова.

Пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области ожидается в начале мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 14 апреля.

«Рассчитываем, что выйдем на самый пик, наверное, на первой неделе мая», – сообщил глава региона.

«Первую волну, которая могла захлестнуть, мы сдержали благодаря сознательному отношению жителей Псковской области. Нашим врачам, конечно, огромное спасибо. Но основные риски впереди», - пояснил Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что в связи с выходом на улицу большого количества людей с 13 апреля ввели дополнительные ограничительные меры. В частности, ограничено посещение кладбищ с учетом предстоящей Пасхи.

Михаил Ведерников сообщил, что был опробован формат богослужения на улице, в ходе которого люди стояли на расстоянии социальной дистанции друг от друга. «К сожалению, в нескольких храмах пренебрегли рекомендациями, было большое скопление людей. Службы будут, но службы будут проводить священнослужители, а всех прихожан просим молиться дома», – сказал глава региона.

Губернатор добавил, что по предварительной заявке священники будут ходить по домам для совершения таинства причастия.

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