Около 860 призывников планируется направить от Псковской области на службу весной
Около 860 призывников планируется направить от Псковской области на срочную службу весной, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, губернатор отметил, что на призывные комиссии вызовут почти 3,5 тыс. человек.
Участники координационного штаба также обсудили реализацию мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионах Северо-Запада России в рамках исполнения поручений президента России.
Александр Гуцан поручил губернаторам разработать схему маршрутизации переброски имеющегося медицинского оборудования внутри регионов в зависимости от складывающейся инфекционной обстановки. Кроме этого, он порекомендовал держать на контроле вопрос обеспечения жителей продуктами питания и товарами первой необходимости, а также проработать вопрос синхронизации принимаемых ограничительных мер с соседними регионами.
«Отдельное внимание прошу уделять разъяснительной работе с гражданами из групп риска, а также с организациями, в том числе о вводимых мерах ответственности за нарушение правил самоизоляции и карантина», — добавил Александр Гуцан.
Этой весной выпускников школ освободили от весеннего призыва в армию.