Около 860 призывников планируется направить от Псковской области на службу весной

15:01, 16 апреля 2020, ПАИ

Около 860 призывников планируется направить от Псковской области на срочную службу весной, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, губернатор отметил, что на призывные комиссии вызовут почти 3,5 тыс. человек.

Участники координационного штаба также обсудили реализацию мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионах Северо-Запада России в рамках исполнения поручений президента России.

Александр Гуцан поручил губернаторам разработать схему маршрутизации переброски имеющегося медицинского оборудования внутри регионов в зависимости от складывающейся инфекционной обстановки. Кроме этого, он порекомендовал держать на контроле вопрос обеспечения жителей продуктами питания и товарами первой необходимости, а также проработать вопрос синхронизации принимаемых ограничительных мер с соседними регионами.

«Отдельное внимание прошу уделять разъяснительной работе с гражданами из групп риска, а также с организациями, в том числе о вводимых мерах ответственности за нарушение правил самоизоляции и карантина», — добавил Александр Гуцан.

Этой весной выпускников школ освободили от весеннего призыва в армию.