Пьяный мотоциклист столкнулся с «Рено» на Рижском проспекте

16:58, 19 апреля 2020, ПАИ

В Пскове в субботу, 18 апреля, на Рижском проспекте у дома 57г произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Рено» и мотоцикла.

Как сообщил Псковскому агентству информации очевидец произошедшего, мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Рено». После непродолжительной беседы участники ДТП разъехались.

Отметим, что в пресс-службу ГИБДД УМВД по Псковской области информации по данному факту не поступало.