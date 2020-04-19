Пьяный мотоциклист столкнулся с «Рено» на Рижском проспекте
В Пскове в субботу, 18 апреля, на Рижском проспекте у дома 57г произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Рено» и мотоцикла.
Как сообщил Псковскому агентству информации очевидец произошедшего, мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Рено». После непродолжительной беседы участники ДТП разъехались.
Отметим, что в пресс-службу ГИБДД УМВД по Псковской области информации по данному факту не поступало.