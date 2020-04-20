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Общество

92 человека скончались от коронавируса в соседних с Псковской областью странах

92 человека скончались от коронавируса в соседних с Псковской областью странах. Такие данные следуют из карты распространения коронавируса в России и мире от компании «Яндекс».

В Эстонии зарегистрировано 1528 случаев заражения коронавирусом, 164 пациента выздоровели, 40 – скончались.

В Латвии инфицированы 727 человек, 88 выздоровели, 5 скончались. В Белоруссии коронавирус подтвержден у 4779 человек, 494 пациента выздоровели, 47 – скончались.

Общее число инфицированных в России достигло 47 121 человека. В Псковской области заражены коронавирусом 58 человек.

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