92 человека скончались от коронавируса в соседних с Псковской областью странах

11:02, 20 апреля 2020, ПАИ

92 человека скончались от коронавируса в соседних с Псковской областью странах. Такие данные следуют из карты распространения коронавируса в России и мире от компании «Яндекс».

В Эстонии зарегистрировано 1528 случаев заражения коронавирусом, 164 пациента выздоровели, 40 – скончались.

В Латвии инфицированы 727 человек, 88 выздоровели, 5 скончались. В Белоруссии коронавирус подтвержден у 4779 человек, 494 пациента выздоровели, 47 – скончались.

Общее число инфицированных в России достигло 47 121 человека. В Псковской области заражены коронавирусом 58 человек.