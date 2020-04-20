Более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за сутки

10:39, 20 апреля 2020, ПАИ

По состоянию на 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число инфицированных достигло 47 121 человека. За минувшие сутки от болезни умерли 44 человека.

По последним данным, в России провели более 2 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в Псковской области — 5380 исследований. В регионе коронавирус подтвержден у 52 пациентов.