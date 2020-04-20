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Общество

В Псковском районе отремонтируют автодорогу Псков – Кислово – Палкино

В Псковском районе отремонтируют автодорогу Псков – Кислово – Палкино. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Автодорогу Псков – Кислово – Палкино отремонтируют в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

ГБУ ПО «Псковавтодор» заключил контракт с ООО «Дорстройсервис» на ремонт восьми километров дороги. Сумма контракта составляет 83,8 млн рублей.

В Псковском районе отремонтируют автодорогу Псков – Кислово – Палкино. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Будут выполнены следующие работы: срезка асфальтобетонного покрытия, устройство основания дороги из щебня, трех слоев асфальтобетонного покрытия (нижний, выравнивающий и верхний), устранение просадок и укрепление обочин, укрепление прибровочной части обочин засевом трав, ремонт пересечений и примыканий, автобусной остановки с обустройством пандуса, металлического автопавильона со скамьей и урной, нанесение дорожной разметки.

Работы планируется завершить 10 августа 2020 года.

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