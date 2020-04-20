Дезинфекцию подъездов проводят не все управляющие компании - Олег Брячак

17:28, 20 апреля 2020, ПАИ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе Олег Брячак в эфире проекта ПАИ-live 20 апреля рассказал, что далеко не все управляющие компании проводят дезинфекцию подъездов.

«Михаил Ведерников дал указание дезинфицировать подъезды – это жизненно важный и крайне полезный указ, который управляющие компании должны исполнять», - отметил Олег Брячак.

Депутат также отметил, что получил от граждан свыше 150 обращений с просьбами проверить работу управляющих компаний в части дезинфекции подъездов.

«Объехал адреса и убедился, что дезинфекции действительно не было, – рассказал Олег Брячак. – Без дезинфекции есть вероятность заражения целого подъезда, безответственное поведение у меня вызывает недоумение и возмущение».

Он также отметил, что, как депутат и гражданин, будет продолжать бороться с этим.

«Граждане платят за коммунальные услуги и должны рисковать при входе в подъезд?» - возмутился Олег Брячак.

Депутат также отметил, что обработка подъездов занимает две минуты. Олег Брячак призвал граждан не критиковать органы власти, а подавать сигналы и сообщать о проблемах.

«В период пандемии органы власти вынуждены импровизировать», – добавил Олег Брячак.

Ранее депутат рассказал, что в период пандемии коронавируса политическая активность сведена к минимуму, а также назвал дистанционное обучение мучением.