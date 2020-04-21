Проекты ПсковГУ в сфере исследований русско-белорусского пограничья получат грантовую поддержку

13:05, 21 апреля 2020, ПАИ

Два междисциплинарных проекта учёных ПсковГУ одобрены экспертным советом совместного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ). Учёные исследуют транспортную коммуникацию России и Беларуси в XIV-XVIII веках и рассмотрят территориальную специфику феномена детства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Проект «Антропология дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XIV-XVIII вв.» (руководитель – доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения, кандидат исторических наук Максим Колпаков) и «Субкультура детства в дискурсе устной истории, языке и фольклоре витебско-псковского пограничья ХХ – начала ХХІ века» (руководитель - заведующая научной лабораторией «Социогуманитарная регионика», кандидат филологических наук, доцент Наталья Большакова).

Работой над исследованием «Антропология дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XIV-XVIII вв.» ведется под руководством доцента кафедры всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, кандидата исторических наук Максима Колпакова. Он и его псковские коллеги, доцент кафедры отечественной истории Юлия Колпакова, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения Дмитрий Михеев, а также группы белорусских историков и археологов под руководством старшего научного сотрудника Института истории НАН Белоруссии Николая Волкова проведут всесторонний анализ коммуникаций русско-белорусского пограничья.

Учёные выполнят реконструкцию системы путей сообщения, дорожной инфраструктуры, изучат проблемы торговой и военной логистики и представления местных жителей и иностранцев о дороге, а также проведут анализ различных аспектов повседневного функционирования и обслуживания коммуникационной системы.

Исследование позволит расширить сведения о формах и инструментах социального взаимодействия жителей сопредельных территорий Белоруссии и России. Результаты работы по проекту будут представлены в виде серии печатных публикаций – коллективной монографии и научных статей, а также докладов на научных конференциях.

Междисциплинарный проект группы учёных лаборатории ПсковГУ «Социогуманитарная регионика» под руководством доцента ПсковГУ, кандидата филологических наук Натальи Большаковой направлен на установление территориальной специфики феномена детства в пограничном восточнославянском пространстве и векторов его трансформации, обусловленной жизненными стратегиями сообщества в целом. Основным результатом исследования станет комплексная характеристика субкультуры детства сельского населения витебско-псковского пограничья в ХХ – начале ХХІ в., представленная в виде совместного издания фольклорно-этнографических материалов, аудиоприложения, научных комментариев и библиографии, а также серии научных статей по теме. Над проектом работают старший научный сотрудник Галина Площук, доцент Лина Воробьёва, доцент Зинаида Митченко и ассистент Мая Муратова, а также группа историков и этнографов Полоцкого государственного университета под руководством доктора исторических наук Владимира Лобача.

Реализация проектов рассчитана на два года.