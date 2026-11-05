Мария Филонова назвала народ сето ярким примером единства жителей региона

14:52, 05 ноября 2026, ПАИ

Народ сето в Печорском районе – яркий пример единства жителей региона, заявила руководитель Комитета семей воинов Отечества Псковской области, общественный помощник губернатора Мария Филонова.

«Псковская область – приграничный регион, где веками живут люди разных национальностей. Это не просто статистика – это наши соседи и коллеги», – сказала она.

По её словам, ярким примером единства жителей Псковской области стал малочисленный народ сето в Печорском районе. «Их осталось около 200 человек, но их культура, песни и традиции – достояние всего региона. В деревне Сигово работает единственный в России музей-усадьба сето, куда приезжают со всей области. Это и есть живое единство: не растворение в большинстве, а сохранение себя при общей ответственности за страну», – отметила Мария Филонова.

Она также подчеркнула, что единство в регионе прочное и держится на конкретных делах: соседской взаимопомощи, поддержке семей бойцов, сохранении общей памяти.