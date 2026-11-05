Не просто аксессуар: псковичей призывают оборудовать дома дымовыми извещателями

14:43, 05 ноября 2026, ПАИ

Автономный дымовой пожарный извещатель (АПИ) – это не просто дополнительный аксессуар для обеспечения безопасности, а обязательный атрибут любой квартиры и жилого дома. Об этом напомнил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 5 ноября.

«В правилах это пока что не отражено, но жизненные моменты и практика подсказывают, что многие жизни могли быть спасены, если был бы установлен рабочий дымовой пожарный извещатель», – отметил гость студии.

Эксперт обратил внимание, что это недорогое устройство, которое работает от обычной батарейки и устанавливается на потолочном перекрытии. При первых признаках задымления оно издаёт громкий звуковой сигнал.

Существуют и извещатели со специальным модулем, которые передают сигнал на телефон. «Своевременное обнаружение пожара в 90 % даёт возможность минимизировать последствия», – подчеркнул Владимир Якунин.