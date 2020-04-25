В Островской межрайонной больнице объявили карантин по коронавирусу
В Островской межрайонной больнице объявили карантин по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.
Коронавирусную инфекцию подтвердили у семи медицинских работников и одной пациентки. Губернатор заверил, что вся контактная группа, включая пациентов, обследована. «Ситуация действительно очень непростая», – подчеркнул он.
По состоянию на 24 апреля в регионе инфицированы коронавирусом 93 человека, умерли семеро.