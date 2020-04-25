Седьмой пациент с коронавирусом умер в Псковской области

00:12, 24 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области скончался седьмой инфицированый коронавирусом пациент. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Седьмой летальный случай произошёл ещё 17 апреля – пациент поступил в больницу 16 апреля с запущенной внебольничной пневмонией, – рассказал губернатор. – К сожалению, его даже не успели обследовать, настолько было тяжёлое состояние (не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью при первых симптомах). По умолчанию считали, что у него коронавирус, но диагноз подтвердился окончательно только сейчас».

Губернатор подчеркнул, что с настоящего времени такой задержки быть не должно. «Больше никакие анализы Псковская область никуда не отправляет. Все диагнозы подтверждаются на месте. Поэтому строка подозреваемых будет практически всегда на нуле за редкими исключениями», – отметил он.

«Друзья, на улице хорошая погода, индекс самоизоляции всех населённых пунктов стремительно снижается. Однако посмотрите на статистику и подумайте ещё раз, стоит ли рисковать», – добавил Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области заражены коронавирусом 93 человека.