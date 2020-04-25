Михаил Ведерников: Подготовка коек и кислорода проходит в медучреждениях Псковской области в штатном режиме

12:24, 24 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области подготовка коек и кислорода в медицинских учреждениях проходит в штатном режиме. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по коронавирусу 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, сегодня «делается всё, чтобы подготовиться к прогнозируемому сценарию». В частности, в Псковской области имеются в достаточном количестве средства индивидуальной защиты. До конца месяца в регион поступит 10 инвазивных аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Михаил Ведерников также отметил, что в городской больнице Пскова сейчас функционирует 23 аппарата ИВЛ, 9 человек, включая пациентов с пневмонией, подключены к ним. В регион закупят ещё 50 неинвазивных аппаратов, на это выделено 40 млн рублей.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что обсерваторы региона уже не справляются с нагрузкой пациентов. В частности, Палкинское обсервационное отделение на этой неделе подготовит ещё 30 мест.

По последним данным, в Псковской области выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Семь человек умерли, девять – выздоровели. На данный момент проведено 6 тысяч 775 исследований на коронавирус.

Ограничительные меры, действующие в Псковской области из-за распространения коронавируса, продлятся до 31 мая.