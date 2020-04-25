Десятки виртуальных акций пройдут в Псковской области на День Победы

15:21, 24 апреля 2020, ПАИ

9 мая, в день Великой Победы, в Псковской области пройдут десятки виртуальных акций и тематических проектов. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-брифинге 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, в дистанционном режиме состоятся, в частности, акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Огни памяти» и «Песни победы». Кроме того, будет дооформлен мурал «Знамя Победы». По мнению вице-губернатора, это будет «символизировать наше внимание и память».

Ряд мероприятий 8 и 9 мая, как отметила Вера Емельянова, будут создавать настроение сопричастности к «этому великому празднику».

«8 мая мы обозначили как Всероссийский день памяти и примирения. Предполагается провести по всей области возложение цветов к могилам и памятникам. Но это мероприятие, как и другие, должно соответствовать всем требованиям», - заключила Вера Емельянова.

Ранее сообщалось, что праздничную программу к 9 Мая в Псковской области актуализируют с учётом пандемии коронавируса.