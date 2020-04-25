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В Порхове полиция задержала пьяного москвича за рулем автомобиля

В Порхове полиция остановила пьяного водителя. Фото: Андрей Степанов.

В Порхове 22 апреля у дома по улице Комсомольской полицейские остановили для проверки автомобиль "ВАЗ-2114", за рулем которого был пьяный водитель. 

Было установлено, что управлявший машиной 30-летний житель Московской области находился в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковскому Агентству Информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, задержанный уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка.

 

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