В Порхове полиция задержала пьяного москвича за рулем автомобиля

11:13, 25 апреля 2020, ПАИ

В Порхове 22 апреля у дома по улице Комсомольской полицейские остановили для проверки автомобиль "ВАЗ-2114", за рулем которого был пьяный водитель.

Было установлено, что управлявший машиной 30-летний житель Московской области находился в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковскому Агентству Информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, задержанный уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка.