Фестиваль «Исаборг» в Псковской области в конце мая не состоится
В Псковской области продлен запрет на проведение публичных и массовых мероприятий. Поэтому организаторы «Исаборга» переносят фестиваль, который должен был состояться в конце мая, на неопределенный срок. Об этом сообщают организаторы в группе «ВКонтакте» «Исаборг».
«Тринадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Старом Изборске не состоится 29 - 31 мая 2020 года. Мероприятие перенесено. О новой дате мы сообщим позже», - сообщается в соцсети.