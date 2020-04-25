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Общество

Фестиваль «Исаборг» в Псковской области в конце мая не состоится

Организаторы «Исаборга» переносят фестиваль, который должен был состояться в конце мая, на неопределенный срок.

В Псковской области продлен запрет на проведение публичных и массовых мероприятий. Поэтому организаторы «Исаборга» переносят фестиваль, который должен был состояться в конце мая, на неопределенный срок. Об этом сообщают организаторы в группе «ВКонтакте» «Исаборг».

«Тринадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Старом Изборске не состоится 29 - 31 мая 2020 года. Мероприятие перенесено. О новой дате мы сообщим позже», - сообщается в соцсети.

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