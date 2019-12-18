Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году

13:08, 18 декабря 2019, ПАИ

XIII фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в 2020 году пройдёт с 31 мая по 2 июня, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. По традиции местом проведения мероприятия остаётся Старый Изборск.

Анонс темы и программы «Исаборга», а также начало подачи заявок намечены на 20 января 2020 года.

Исторический лагерь, как и прежде, разместится на Труворовом городище над озером. На фестивале зрителей ожидает военный парад-представление участников «Исаборга», показательные военные выступления, работа ремесленых мастерских, которые дадут возможность максимально близко познакомиться с бытовой культурой раннего средневековья.

Ранее сообщалось, что «Исаборг» вошёл в число шести псковских фестивалей, которые могут попасть всписок лучших событий 2020 года.