В России за сутки 5966 человек заболели коронавирусом

18:18, 25 апреля 2020, ПАИ

В России за последние сутки выявлено 5966 случаев заболевания коронавирусной инфекции, сообщает оперативный Штаб по борьбе с коронавирусом данные на 25 апреля. Всего в стране зафиксировано 74 588 заболевших. За все время 6250 человек выздоровело, 681 пациент умер.

За весь период проведено свыше 2,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 169, 4 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 168 тысяч 55 человек.

На 25 апреля в Псковской области выявлено 110 случаев заражения коронавирусом, 12 выздоровело, зафиксировано 8 летальных исходов.