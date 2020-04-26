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Общество

Италия до конца года не планирует принимать туристов

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что государство не станет открывать границы для иностранных туристов до конца года. Как пишут РИА Новости, об этом министр сообщил в интервью газете La Repubblica.

При этом Дарио Франческини добавил, что открытие границ «будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства».

Министр культуры и туризма допускает, что в мае в Италии откроются музеи и главные достопримечательности. В первую очередь, вероятнее всего, заработают Колизей и Помпеи.

Число смертей от коронавируса в Италии составляет 25 969 человек, всего за время эпидемии в стране коронавирусом заразились 192 994 человек.

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