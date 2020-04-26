0
15:56
Публикуем видео пьяного дебоша беременной женщины
14:18
На Рижском проспекте столкнулись два автомобиля
10:05
Пьяная женщина устроила скандал в магазине в Пскове и ударила продавца кулаком
22:28
Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове
22:17
ВИДЕОФАКТ: рабочие из Киргизии заселяются в обсервацию
21:44
Публикуем эксклюзивное видео перевозки рабочих из Киргизии в обсервацию
19:58
Столкнувшиеся в Пскове на Леона Поземского машины зацепили припаркованный «Рено»
Еще новости
Происшествия

В Пскове изъята фальшивая купюра

20 апреля в одном из финансовых учреждений Пскова была обнаружена тысячерублевая купюра с признаками подделки. По имеющимся сведениям, фальшивая банкнота  поступила из выручки торговой организации города  Опочки. 

По данному факту проводится проверка.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам внимательнее проверять купюры, а также пользоваться для этого специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», -  призвали в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Публикуем видео пьяного дебоша беременной женщины
26 апреля 2020
Публикуем видео пьяного дебоша беременной женщины
На Рижском проспекте столкнулись два автомобиля
26 апреля 2020
На Рижском проспекте столкнулись два автомобиля
Пьяная женщина устроила скандал в магазине в Пскове и ударила продавца кулаком
26 апреля 2020
Пьяная женщина устроила скандал в магазине в Пскове и ударила продавца кулаком 1
Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове
25 апреля 2020
Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове 3
ВИДЕОФАКТ: рабочие из Киргизии заселяются в обсервацию
25 апреля 2020
ВИДЕОФАКТ: рабочие из Киргизии заселяются в обсервацию 1
Публикуем эксклюзивное видео перевозки рабочих из Киргизии в обсервацию
25 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео перевозки рабочих из Киргизии в обсервацию 3
Столкнувшиеся в Пскове на Леона Поземского машины зацепили припаркованный «Рено»
25 апреля 2020
Столкнувшиеся в Пскове на Леона Поземского машины зацепили припаркованный «Рено»
ФОТОФАКТ: в Гдове местные жители подожгли сухую траву
25 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Гдове местные жители подожгли сухую траву

Идет загрузка...