В Пскове изъята фальшивая купюра

11:47, 26 апреля 2020, ПАИ

20 апреля в одном из финансовых учреждений Пскова была обнаружена тысячерублевая купюра с признаками подделки. По имеющимся сведениям, фальшивая банкнота поступила из выручки торговой организации города Опочки.

По данному факту проводится проверка.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам внимательнее проверять купюры, а также пользоваться для этого специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - призвали в ведомстве.