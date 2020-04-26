0
22:05
Останки двух солдат и котелок с подписью «Вася» нашли поисковики в Себежском районе
20:56
Свято-Троицкий собор Пскова запустил YouTube-канал
20:26
Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия избежит пика коронавируса
18:12
Впервые в мире российские десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике (ВИДЕО)
17:40
Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
16:17
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
14:33
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
Еще новости
Общество

До 1 июля Россия приостановила экспорт зерновых

26 апреля Россия исчерпала в полном объеме нетарифную квоту на экспорт зерна в размере семи миллионов тонн и прекратила вывоз зерновых за границу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

После того как заявленный объем был экспортирован, Россия перестала вывозить пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Экспорт в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, приостановлен до 1 июля.

Ограничения позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. 

В Псковской области к посеву яровых приступили на две недели раньше, чем в прошлом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Останки двух солдат и котелок с подписью «Вася» нашли поисковики в Себежском районе
26 апреля 2020
Останки двух солдат и котелок с подписью «Вася» нашли поисковики в Себежском районе
Свято-Троицкий собор Пскова запустил YouTube-канал
26 апреля 2020
Свято-Троицкий собор Пскова запустил YouTube-канал
Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия избежит пика коронавируса
26 апреля 2020
Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия избежит пика коронавируса
Впервые в мире российские десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике (ВИДЕО)
26 апреля 2020
Впервые в мире российские десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике (ВИДЕО)
Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
26 апреля 2020
Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
26 апреля 2020
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
26 апреля 2020
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
Псковские пожарные возложили цветы к мемориалу «Псковичам – жертвам Чернобыля»
26 апреля 2020
Псковские пожарные возложили цветы к мемориалу «Псковичам – жертвам Чернобыля»

Идет загрузка...