До 1 июля Россия приостановила экспорт зерновых

19:02, 26 апреля 2020, ПАИ

26 апреля Россия исчерпала в полном объеме нетарифную квоту на экспорт зерна в размере семи миллионов тонн и прекратила вывоз зерновых за границу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

После того как заявленный объем был экспортирован, Россия перестала вывозить пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Экспорт в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, приостановлен до 1 июля.

Ограничения позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

В Псковской области к посеву яровых приступили на две недели раньше, чем в прошлом году.