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Глава Новоржевского района: Муниципальные депутаты затягивают свою работу

Софья Пугачёва. Фото со страницы "Вконтакте"

Глава Новоржевского района Софья Пугачёва заявила, что депутаты районного Собрания не вовремя оформили принятое на сессии решение, что повлияло на работу администрации муниципалитета. Так она прокомментировала запрос депутата Псковского областного Собрания Вадима Афанасьева в прокуратуру.

В запросе Вадима Афанасьева в адрес прокуратуры изложена просьба о проведении «прокурорской проверки и принятии мер прокурорского реагирования по факту нахождения в структуре администрации Новоржевского района председателя контрольно-счётного органа, а также несвоевременного направления главой Новоржевского района решения Собрания депутатов Новоржевского района от 27.03.2020 №6 в Счётную палату Псковской области» (документ находится в распоряжении редакции).

«Вопрос относительно обращения в Счётную палату рассматривался на 26-й сессии районного Собрания 27 марта. Тогда мало кого интересовали какие-либо вопросы, кроме моего отчёта о работе, вот и этот вопрос прошёл практически незаметно, - отметила Софья Пугачёва. - Сотрудник правового отдела и председатель Собрания были предупреждены, что принятое решение относительно обращения в Счётную палату Псковской области для заключения соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля должно быть оформлено в срок».

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