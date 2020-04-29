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Политика

На «личной энергии»: Как «Единая Россия» справляется с работой в режиме самоизоляции

«Единая Россия» использует финансовые, организационные, кадровые и административные ресурсы в условиях коронавируса на все 100%, пишет газета «Псковская правда».

В марте в «Единой России» заявили, что изменят формат проведения внутрипартийных праймериз, переведя дебаты в онлайн-режим, а также будут проводить дистанционные приёмы граждан.

В настоящее время единороссы передают медикам средства защиты, продуктовые наборы и даже автомобили. Кроме этого, председатель партии Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» направить месячную зарплату на помощь гражданам.

В партии подчеркивают, что праздничных акций к первомайским праздникам не планируют, поскольку в волонтёрские центры поступает огромное количество обращений об оказании адресной помощи.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский подчеркнул, что активность единороссов объясняется просто: «90% того, что мы делаем, мы делаем, не тратя денег, а используя свою личную энергию».

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