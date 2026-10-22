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Политика

Псковские власти обсудили порядок рассмотрения бюджета региона на 2027 год

Порядок предстоящего рассмотрения проекта закона о бюджете на 2027 год и плановый период обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем Законодательного Собрания Псковской области Борисом Елкиным. Об этом глава региона сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото из канала главы региона Михаила Ведерникова в MAX

Губернатор отметил, что региональный закон о бюджетном процессе чётко регламентирует сроки подготовки проекта главного финансового документа, его внесения и принципы работы согласительной комиссии. При этом есть сложившиеся годами рабочие традиции, не регулируемые законодательством.

Одна из них – консультации с фракциями накануне рассмотрения проекта бюджета на сессии. В ходе таких встреч депутаты, как правило, обозначают приоритетные направления работы, в том числе и те вопросы, которые по разным причинам изначально не нашли отражения в законопроекте.

«В диалоге мы находим взвешенные решения и учитываем интересы избирателей. Важно при этом слышать друг друга, сохранять системный и ответственный подход к бюджетным расходам», – написал Михаил Ведерников. Он также сообщил, что договорился с Борисом Елкиным продолжить работу над бюджетом в конструктивном ключе и сохранить эффективные формы взаимодействия.

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