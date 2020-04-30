50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы

23:49, 29 апреля 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Вечером 29 апреля в псковский COVID-центр (Псковская городская больница)из Москвы доставили 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые будут подключены к койкам, зарезервированным для коронавирусных больных. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, машину разгрузили, а в четверг, 30 апреля, инженер будет устанавливать аппараты уже непосредственно на местах, где они будут работать.

Аппараты ИВЛ приобретены за счет дотаций федерального бюджета, которая была выделена Псковской области для оснащения коек больных коронавирусом.

Как ранее сообщал губернатор Михаил Ведерников, на покупку этих аппаратов было выделено 40 миллионов рублей.

На 29 апреля на аппаратах ИВЛ находятся четыре заражённых жителя Псковской области.