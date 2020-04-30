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В Пскове задержали пытавшегося украсть косметические средства мужчину

Пытавшегося украсть косметические средства мужчину задержали в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

29 апреля поступил сигнал из охраняемого магазина на Рижском проспекте. Сотрудники Росгвардии, прибыв на место происшествия, задержали 25-летнего местного жителя. Мужчина похитил из торгового зала косметические средства и попытался скрыться.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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