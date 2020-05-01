«Не отступать и не сдаваться»: топ-10 игр о Второй мировой войне

19:11, 30 апреля 2020, ПАИ

На предстоящих майских праздниках придётся сидеть в своих норках, самоизоляцию никто не отменял. Но скрасить длинные выходные позволят достойные игры. В преддверии Дня Победы Псковское агентство информации подготовило подборку из 10 лучших игр последнего десятилетия в историческом сеттинге Второй мировой войны, в числе которых и шутеры, и военные симуляторы, и стратегии в реальном времени. Выбирайте!

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad / Красная капелла 2: Герои Сталинграда

Переломный момент Второй мировой войны

На первой позиции нашей подборки заслуженно стоит Red Orchestra 2 – самый реалистичный (не в плане графики) хардкорный сетевой шутер от первого лица периода Второй мировой войны. Может показаться, что перед нами лишённый творческой силы виртуальный боевик, но это весьма обманчивое ощущение.

Особое внимание заслуживает геймплей, который заставит пропотеть любого игрока не хуже финской сауны: оружие ведёт себя предельно реалистично, пули летают по законам баллистики, придётся запоминать (на худой конец – записывать) количество оставшихся в магазине патронов ввиду отсутствия как счётчика, так и традиционных элементов визуального интерфейса.

Шансы выжить на просторах разрушенного бомбардировками виртуального Сталинграда крайне низки. Поймать свинец можно при, казалось бы, осторожном осмотре местности из-за укрытия.

В Red Orchestra 2 анатомическая система повреждений: попадание пули в голову или сердце – мгновенная смерть. Кроме этого, немаловажную роль играет тип ранения: сквозное оно или пуля застряла в теле. Здоровье не восстанавливается, но чтобы избежать потери крови, имеется возможность перевязки ранений.

Атмосфера Red Orchestra 2 лишена армейского пафоса, который мы привыкли видеть в аналогичных играх классом выше. Лишь суровая действительность военных действий. Пусть и виртуальная.

Игра доступна в Steam.

Battlefield V / Поле битвы 5

Серия показывает Вторую мировую войну как никогда прежде

Вот и оно. Лощёное детище шведов EA DICE, притягивающее тактической свободой, огромными проработанными картами и возросшей динамикой боёв, – командный военно-полевой шутер Battlefield V.

Battlefield V – одна из первых игр, использующих трассировку лучей в реальном времени и DLSS при поддержке Nvidia, поэтому эстетическая интоксикация обеспечена.

К счастью, здесь нет приевшейся любителям исторических военных шутеров очередной «Высадки в Нормандии» – разработчики знакомят игроков с малоизвестными событиями Второй мировой войны. Например, операциями Драгун, Альбумен и Рурская [Google в помощь, знатоки истории].

Одиночные сюжетные кампании Battlefield V подтверждают крылатое выражение «героями не рождаются, героями становятся». Хрупкая, но ловкая норвежская партизанка начнёт срывать планы нацистов в создании ядерного оружия, британский уголовник займется саботажем в Ливии, сенегальский снайпер применит своё мастерство в южной Франции, а немецкий танкист засомневается в идеологии Третьего рейха. В октябре 2019-го появилась и пятая глава – «Война на Тихом океане».

Прохождение четырёх одиночных кампаний хоть и займёт жалкие пять часов, пустить скупую слезу заставит каждого второго.

Но если одиночная кампания – это скелет Battlefield V, то мясо – развитый мультиплеер. Именно за сетевые баталии шведский шутер любим миллионами игроков, ни одному из которых разработчики не позволили ощутить себя терминаторами, снизив time to kill (время на убийство).

Помимо классических сетевых режимов, можно принять участие и в фирменной «королевской битве» – «Огненный шторм». Battlefield V доступна на платформе цифровой дистрибуции компании Electronic Arts – Origin.

World of Tanks / Мир танков

Присоединяйтесь к армии танкистов

Выпущенный белорусской студией Wargaming.net многопользовательский аркадный танковый симулятор World of Tanks в 2020 году отмечает своё десятилетие. И до сих пор не отпускает от мониторов широчайшую и преимущественно мужскую аудиторию, ведущую ожесточенные танковые сражения.

Популярность игры – не пустой звук. World of Tanks установила два мировых рекорда Гиннесса за наибольшее количество игроков, одновременно пребывающих на игровом сервере (91 311 и 190 541 игроков).

Визуальная и звуковая части в этом MMO-боевике без преувеличения прекрасны: за безупречную графическую часть в WoT отвечает движок enCore, за физику разрушений – небезызвестный Havok, а в записи саундтреков к игре принимал участие Пражский симфонический оркестр FILMHarmonic.

В игре 131 боевая машина СССР, 118 немецких, 96 американских, 75 французских, 79 британских, 12 чехословацких, 41 китайский, 26 японских, 29 шведских, 14 польских и 12 итальянских танков. Учитывая, что разработчики уделили огромное внимание исторической достоверности танков, получая консультации экспертов танкостроения и военных историков, – в игре представлен настоящий виртуальный музей.

World of Tanks по-прежнему «жива», последнее обновление до версии 1.9 вышло 22 апреля 2020 года. Если вы новичок в командных танковых баталиях, переживать точно не стоит – у игры низкий порог вхождения. Скачать игру можно на официальном сайте.

Call of Duty: WW II / Зов долга: Вторая Мировая война

«Наш враг не знает жалости»

Красочную Call of Duty: WW II вернули к золотым стандартам серии начала нулевых – теперь никаких двойных прыжков, бега по стене и футуристической регенерации здоровья (полоски жизни приходится восполнять традиционными аптечками). А возвращение к корням – это практически в 99% случаев отсутствие свежих идей.

Call of Duty: WW II вышла кинематографичной. Кат-сцены и элементы геймплея пестрят множественными отсылками к фильмам «Спасти рядового Райана», «Бесславные ублюдки», «Братья по оружию»; местами эти киноленты копируются покадрово. Стоит ли обвинять разработчиков – Sledgehammer Games – за отсутствие оригинальности? Да, стоит. Стоит ли похвалить за качественную и кропотливую режиссуру? Безусловно.

Для воссоздания операций Второй мировой войны Sledgehammer Games подняли архивы и посетили места исторических боевых действий. Вне всякого сомнения, проделали колоссальный объем работы. А кампания, основанная на боевом братстве, начинается [да, снова там] с высадки в Нормандии.

Разнообразие и реиграбельность привносит хотя бы мультиплеер в режимах «Война» и «Зомби».

Кинематографичная, заштампованная, клишированная, изобилующая скриптами, пафосная, коридорная, но всё-таки увлекательная и любимая геймерами. Call of Duty: WW II найдёт своего игрока – в Steam.

Blitzkrieg 3 / Блицкриг 3

Для истинных ценителей жанра

Третья часть популярной отечественной онлайн-стратегии в реальном времени стала первой игрой в мире, в которой представлен нейросетевой искусственный интеллект. Разработчики из компании Nival назвали его «Борисом».

Именно этот хитрый товарищ, обучающийся во время боя, не даст расслабиться ни на минуту в ваших тактических изысках на полях сражений Второй мировой войны.

В Blitzkrieg 3 более 60 исторических миссий и свыше 200 реалистичных боевых единиц, а в рамках глобальных кампаний игроку предлагается взять под командование войска СССР, США и Германии. Мультиплеер оснащён двумя режимами – «Cхваткой» (1×1, 2×2, 3×3) и «Штурмом».

Шутерами геймер сыт не будет. Blitzkrieg 3, заставляющий размять мозги, ждет вас в Steam.

Sniper Elite 4 / Снайперская элита 4

Филигранная работа

Пожалуй, лучшая часть снайперского симулятора Sniper Elite благодаря сильно возросшей тактической свободе действий и практически образцовому геймдизайну. На сей раз срывать планы нацистов предстоит уже не в Африке, а на живописных просторах солнечной Италии.

Убийства врагов на расстоянии из снайперской винтовки классически скрашивает замедленный режим полёта пули через внутренности врагов [честно, надоедает, но спасает skip].

Разнообразить одиночный стелс-экшен поможет совместное прохождение кампаний с товарищем, а также мультиплеер на 12 человек. Сценарий, к сожалению, продолжает оставаться слабым местом франшизы, но его суть осталась неизменной – это поиск секретных документов и устранение офицеров.

Sniper Elite 4 предлагает игрокам свободу выбора, но с одним лишь автоматом наперевес игру не пройти, снайперское мастерство здесь ценится превыше всего. Стелс-экшен ждёт вас в Steam.

Ил-2 Штурмовик: Великие сражения

Первым делом – самолёты

Серия «Ил-2 Штурмовик» нового поколения заслуженно остается одним из лучших боевых авиасимуляторов периода Второй мировой войны и достойным преемником одноименной игры 2001 года. Сейчас обновлённая франшиза представлена тремя изданиями: «Битва за Сталинград» (2014), «Битва за Москву» (2016) и «Битва за Кубань» (2018).

Игрок может управлять как истребителями и штурмовиками, так и бомбардировщиками с высоким уровнем визуальной достоверности. Создать приближенную к реальности физическую модель полета разработчикам помогли авиационные инженеры.

Кроме детального воссоздания боевых самолётов, уделено внимание аутентичному созданию территорий, на которых происходят события игры. Разработчики используют старинные топографические карты и планы городов, чтобы как можно точнее воспроизвести Москву, Сталинград, Калинин и Ржев.

Игра доступна на официальном сайте.

Wolfenstein: The New Order / Вольфенштейн: Новый порядок

«Стрелял... Колол... Душил нацистов»

В 2014-м состоялся долгожданный перезапуск одной из самых долгоживущих серий в истории игроиндустрии [первая игра франшизы Wolfenstein вышла почти 40 лет назад]. Противостояние немецкому режиму традиционно легло в основу сюжета, но уже под соусом альтернативной истории – Третьему рейху удалось установить на земле своё господство. Пусть события игры и разворачиваются в 60-е годы, обойти Wolfenstein: The New Order стороной никак нельзя.

Американский разведчик Уильям «Би-Джей» Бласковиц, как и в старые добрые времена, вновь даёт прикурить полчищам злобных нацистов в лучших традициях картин про героев-одиночек. При этом Wolfenstein: The New Order повышает градус ненависти к фашистам до точки кипения, показывая страдания жертв адептов гитлеровской идеологии.

Впервые игру серии Wolfenstein прошили серьёзным и цельным оригинальным сюжетом. Ощущение просмотра качественного сериала не отпускает ни на секунду примерно после часа игры. Стоит отметить, что разработчики не стали делать из протагониста бесчувственную машину для убийства – в сюжет вплетена романтическая линия.

Архитектура стильных и проработанных уровней в Wolfenstein: The New Order пусть и линейная, но даёт возможность для альтернативного стелс-прохождения и поиска различных секретных «нычек».

Очевидные проблемы с баллистикой и низкий уровень AI, пожалуй, пошли игре на пользу – динамичный экшен в Wolfenstein: The New Order не хуже DOOM'овского. «Новый порядок» – в Steam.

Men of War: Assault Squad 2 / В тылу врага: Штурм 2

Продолжение знаменитой стратегии в реальном времени хоть и не так сурово к новичкам, как, например, варгейм-серия Hearts of Iron, но жару задаст конкретно.

Талантливым полководцем после прохождения «В тылу врага: Штурм 2» вряд ли станете, но сомнений в том, что подтянете стратегическое мышление, нет. Тем более игра предлагает разнообразие тактических возможностей и возможность ручного управления любым юнитом.

Одиночная кампания во втором «Штурме» скорее ознакомление с геймплеем. Бога войны она из вас не сделает – самое настоящее веселье царит в сетевой игре, в которой ветераны «В тылу врага» к новичкам беспощадны.

В новой части франшизы можно отметить улучшенный AI и подтянутую графику. Во всём остальном – это тот самый «Штурм», но без цифры 2. Притягивающая своим размахом «В тылу врага: Штурм 2» представлена в Steam.

World of Warships / Мир военных кораблей

Морской бой

Медлительные, но величественные морские сражения периода Первой и Второй мировых войн создатели World of Tanks выпустили в 2015 году. Тактический многопользовательский шутер World of Warships пусть и не переплюнул по популярности старшего товарища, но уверенно занял свою жанровую нишу.

Ветераны World of Tanks быстро сориентируются в морском интерфейсе, но геймплей у World of Warships в корне отличается от «танчиков»: корабли громоздкие и неторопливые, а пока летят снаряды, можно заварить кофе.

Игроку предлагают на выбор такие виды боевых кораблей, как эсминцы, крейсеры, линкоры и авианосцы. Флот СССР представлен 47 боевыми кораблями, Японии – 72, США – 64, Великобритании – 52, Германии – 42, Франции – 34. В скором времени в игре появятся и подводные лодки.

Стать командиром корабля можно, скачав World of Warships с официального сайта.

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Скоротать время на самоизоляции помогут и тематические фильмы, действие которых разворачивается в период Второй мировой войны. На сайте Псковского агентства информации вы можете почитать рецензии к шпионской военной драме Павла Дроздова «Прощаться не будем», фильму Кима Дружинина «Танки» и оскароносной драме «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

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