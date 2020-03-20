Wolfenstein 3D: Как создавался «дедушка» современных шутеров

17:14, 20 марта 2020, ПАИ

1992-й. Из-под крыла id Software на MS-DOS вышел революционный шутер от первого лица Wolfenstein 3D, повествующий о бравом противостоянии плененного американского солдата нацистам.

Не зря говорят – тогда и трава была зеленее, и бабушкины блины вкуснее, а боссы в виртуальных играх злее. Ставшая сенсацией своего времени, заслужившая признание миллионов геймеров и сформировавшая базовые принципы трехмерных боевиков, Wolfenstein 3D даст фору по увлекательности многим играм современности.

Новый выпуск ретроспективы Псковского агентства информации «C:\Games» посвящен становлению жанра FPS и созданию его иконы – Wolfenstein 3D.

Предыстория

Стоит начать с того, что Wolfenstein 3D не является первым шутером от первого лица [first-person shooter - FPS], как ошибочно считают многие. Потуги погрузить игрока в трехмерную виртуальную реальность жанра предпринимались и в более «бородатые» годы.

В 1973 году в исследовательском центре NASA скучающий по космосу Стив Колли разработал Maze War – рудиментарный шутер в простенькой тайловой графике, в котором была реализована поддержка сетевой игры deathmatch.

И всё бы хорошо, но чуть ли не поголовное увлечение галлюциногенами в те годы [а все мы помним о годах расцвета хиппи] может и стало причиной новаторских идей в игроиндустории, но придумать противников в виде глазных яблок, как это было реализовано в Maze War, явно мог додуматься не каждый. Шутки шутками, но войну в «трехмерном лабиринте» можно смело заносить в список предков сетевых шутеров наряду с Empíre (1973) и выпущенной через год Spasim.

Отдельного упоминания стоит и танковый симулятор Battlezone (1980) в векторной трехмерной оболочке с видом от первого лица, выпущенный печально известной Atari. Игра получила массовое распространение и стала предметом безбожного клонирования.

Всех спас Джон

Ограниченные возможности персональных компьютеров в начале 90-х не позволяли создать трехмерный боевик с быстрым геймплеем из-за высокого числа нуждающихся в обработке поверхностей.

Но, как это бывает в фильмах про героев, однажды всех спас один парень. Джон Коннор Кармак – без преувеличения талантливый программист компании id Software, который в 1991-м начал «колдовать» с 3D-графикой так, чтобы современное для того времени «железо» начало-таки «тянуть» быстрые трехмерные игры.

При разработке псевдотрехмерного игрового движка Кармак применил ray casting [бросание лучей]. Если по-простому, рейкастинг – это метод рендеринга, который позволяет обрабатывать только те поверхности, которые видимы игроку, что существенно облегчало вычислительную стезю персональных компьютеров [учитывая, что для отображения противников движок использовал двухмерные анимированные спрайты].

Всего за шесть недель Кармак разработал простой 3D движок, на котором в апреле 1991-го id Software выпустила игру Hovertank 3D, ставшую одной из первых трехмерных игр, которая обновляла изображение в реальном времени.

А к ноябрю 1991-го разработчики создали мрачное фэнтези Catacomb 3-D для платформы MS-DOS, в основу которой лег усовершенствованный движок игры Hovertank 3D. Джон Кармак смог создать алгоритм наложения текстур на стены, который не снижал скорость игрового движка, не увеличивал системные требования ПК и, соответственно, существенно повышал реалистичность картинки.

В Catacomb 3-D игроделы из id Software впервые ввели спрайт оружия главного героя, видимый на экране. А сюжет был донельзя прост – противостояние мага толпам чудовищ в подземельях с целью спасения друга.

И Catacomb 3-D, и Hovertank 3D показали новые технические возможности, перспективы жанра и стали прототипами Wolfenstein 3D.

От малого к большему

После успехов Catacomb 3-D и Hovertank 3D программисты Джон Кармак и Джон Ромеро, геймдизайнер Том Холл, художник Адриан Кармак и композитор Бобб Принс – костяк id Software – решили сделать ремейк приключенческого стелс-боевика 1981 года Castle Wolfenstein, который выпускался на платформе Apple II.

Двухмерную спрайтовую графику оригинала, естественно, отшили сразу, благо у Кармака был разработан превосходно зарекомендовавший себя игровой движок для создания FPS. Игроделы также применили 256-цветную VGA-графику, что положительно сказалось на уровне реалистичности [для 1992-го года], в отличие от предыдущих продуктов id Software.

Канва осталась в духе оригинала – побег из нацистского замка Вольфенштайн [«Волчий Камень»], прообразом которого стал обросший мифами о нацистском оккультизме немецкий замок Вевельсбург, и противостояние Третьему рейху.

Главный герой перестал быть безымянным. Им стал вымышленный разведчик союзников Второй мировой войны американо-польского происхождения, мастер диверсионного дела – Уильям (Би-Джей) Бласковиц

Кстати, наш боец приходится прадедушкой Думгая [DoomGuy – главный герой игры DOOM] и дедушкой Билли Блэйза [протагонист Commander Keen]. Родственную связь персонажей в Twitter подтвердили Том Холл и Джон Ромеро.

Качественной подачей сюжета, в основе которого вольная трактовка истории Второй мировой войны, Wolfenstein 3D похвастаться не может, да и представлен лейтмотив в виде текстовых вставок после выполнения заданий.

Стоит отметить, что во всех без исключения шутерах от первого лица до 1998 года сюжет присутствовал настолько, насколько он необходим фильму про сантехника и домохозяйку. Переломный момент наступил лишь в неимоверно крутой Half-Life от компании Valve [о которой мы обязательно поговорим в следующих выпусках]. Да и в наше время сюжет во многих FPS уходит на второй план.

Зоозащитникам противопоказано

Wolfenstein 3D, как «дедушка» жанра FPS и его каноничный представитель, отличается практически тотальной толерантностью к умственным способностям игроков. Впрочем, этим грешат за редкими исключениями многие FPS, включая и next-gen шутеры [передаем пламенный привет создателям Crysis].

Тем не менее, Wolf3D даже в наши дни предлагает увлекательный геймплей. Игроку предстоит проявить чудеса ориентирования в запутанных коридорных лабиринтах замка, попутно отправляя врагов к праотцам, испытывать частую нехватку боеприпасов и компонентов для восстановления здоровья, периодически перебиваясь собачьим кормом [да-да, именно им].

Мрачный сеттинг игры вкупе с напряженным музыкальным сопровождением безупречен. Подвешенные к потолку скелеты, белеющие в камерах кости, предсмертные крики поверженных протагонистом нацистов, кровь… Неудивительно, что игра снискала успех среди «офисного планктона» 90-х [и не только].

Врагами выступают стремящиеся к бесконечности по своему количеству немецкие солдаты и офицеры, которые могут и со спины зайти, и на помощь позвать, а также оккультисты в облике Адольфа и антропоморфные мутанты.

Помимо них на главного героя нападают агрессивные немецкие овчарки [как раз их корм Би Джей и подъедает в минуты острой нужды], поэтому людям с неустойчивой психикой и зоозащитникам играть в Wolfenstein 3D строго противопоказано.

В конце каждого уровня [всего их 6 по 9 эпизодов] нашего шпиона поджидают харизматичные боссы-переростки. Например, встречающий протагониста в конце первого уровня здоровяк Hans Grösse после приветствия «Guten Tag!» расстреливает его из двух пулеметов, а на втором – невероятный психопат по имени Dr. Schabbs метает в главного героя шприцы.

Несмотря на то, что враги представлены двухмерными спрайтами, объем им придает рисовка с нескольких углов обзора.

Отдельного упоминания стоит битва протагониста с Адольфом Гитлером. Сначала предводитель нацистов встречает главного героя облаченным в экзоскелет, оснащенный миниганами, а затем предстает в своей коричневой униформе.

Анимация убийства Гитлера, пожалуй, самая скрупулёзная. Последними словами фюрера стали: «Eva, auf Wiedersehen».

Арсенал вооружения протагониста скромный, без «вундервафлей», но действенный: пистолет Parabellum, пистолет-пулемет МР-40 и ручной шестиствольный пулемет Vulcan [в версии для Mac-OS присутствует дополнительное оружие – ракетница и огнемет]. При отсутствии патронов Уильям (Би-Джей) Бласковиц с не меньшей эффективностью расправляется с виртуальным фашистским отродьем при помощи ножа.

Восполнять энергию, которая визуально представлена в процентах на статус-баре рядом с изображением главного героя [которое «травмируется» при получении урона], можно при помощи заботливо спрятанных аптечек, куриных ножек. Там же указано количество «жизней», патронов и этаж.

Кроме этого, присутствует аркадный элемент в виде сбора похищенных и припрятанных фашистами драгоценностей [«Янтарной комнаты», увы, нет].

Привидения из Pac-man

В суровом замке Wolfenstein, напичканном потайными ходами, как оказалось, обитают не только злобные нацисты, но и не менее лихие призраки из Pac-man! Оные отличаются бессмертием и, едва касаясь протагониста, быстро истощают его здоровье. Ничего, кроме бегства, не остается.

Оригинальную «пасхалку» как дань уважения знаменитой аркадной игре разработчики спрятали в секретных десятых эпизодах первого и третьего уровней.

Wolfenstein 3D была запрещена к продаже в Германии. Причиной тому стало использование в игре политической песни Хорста Весселя – марша штурмовых отрядов.

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Создатели Wolfenstein 3D заложили крепкий фундамент для становления жанра FPS. Игра продемонстрировала оптимальное сочетание технических новшеств и геймдизайна, стала образцом для быстрых шутеров и показала живучесть условно-бесплатной модели распространения игрового контента – лишь первый уровень Wolf3D был бесплатным.

Шутер, с которого началась эра 3D-боевиков, даже в наше время позволяет качественно предаться эскапизму. Благо доступно в Steam, как и его многочисленные успешные продолжения – последняя игра серии Wolfenstein вышла в 2019 году.

В 1993-м, спустя год после выхода Wolfenstein 3D, id Software выпустили на волю нового влиятельного «монстра» – им стал DOOM, «отец» современных FPS-игр.

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В рамках требований Роскомнадзора – 19 ноября 2019 года Государственная дума России приняла закон, разрешающий демонстрацию в средствах массовой информации нацистской символики. Сюжет Wolfenstein 3D соблюдает указанные в законе условия – осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма, в нем отсутствуют признаки пропаганды и (или) оправдание любой нацистской идеологии.