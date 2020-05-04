52 человека с коронавирусом скончались в Москве

22:24, 04 мая 2020, ПАИ

В Москве от коронавируса скончалось 52 человека. Об этом сообщает официальный telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

В столице России скончалось 52 пациента с подтверждённой пневмонией и положительным результатом анализа на коронавирус. По состоянию на 4 мая в стране заразилось 145 268 человек. В Псковской области количество заражённых возросло до 214 человек. В Великих Луках приезжие из Санкт-Петербурга устроили вечеринку и заразили гостей коронавирусом.