Александр Котов: Мы пойдём по пути полного запрета «наливаек»

13:53, 05 мая 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания планируют рассмотреть на майской сессии областной закон, устанавливающий региональные требования к продаже алкогольной продукции в точках общественного питания вплоть до полного запрета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Такие полномочия появились у органов власти субъектов Российской Федерации с 5 мая – с вступлением в силу изменений в 16-ю статью федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пояснили в пресс-службе.

«Это то, о чём давно говорили многие субъекты Российской Федерации, – напомнил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. – И мы вместе с губернатором обращались в Государственную Думу с просьбой как можно быстрее внести изменения в федеральное законодательство. Наконец это случилось, и сейчас совместно с губернатором, с администрацией области мы работаем над проектом закона, который, я надеюсь, рассмотрим на майской сессии».

«Скорее всего, мы пойдём по пути полного запрета розничной продажи алкогольной продукции при предоставлении услуг общественного питания в многоквартирных домах, – продолжил он. – Нужно стремиться к тому, чтобы услуги общественного питания предоставлялись с соблюдением всех санитарных норм и правил, чтобы это не оскорбляло человеческое достоинство и, самое главное, не создавало невыносимые условия жизни в многоквартирных домах», - сообщил спикер, но при этом отметил, что при введении ограничений не должны пострадать заведения общественного питания, которые оказывают «цивилизованные услуги».

«Надо подумать, как здесь найти компромиссный вариант. Речь идёт только о наливайках, о вакханалии, которую они устроили за время существования на территории региона», - подчеркнул Александр Котов.

Отмечается, что областные власти намерены за практикой реализации принятого закона и при необходимости корректировать нормы.

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» дополнен абзацами, уточняющими, что продажа алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих территориях, допускается в ресторанах, барах, кафе, буфетах, имеющих зал обслуживания общей площадью не менее 20 квадратных метров, при условии вскрытия потребительской упаковки и соблюдения регионального закона о тишине.

При этом органы государственной власти субъектов имеют право установить дополнительные условия и даже полный запрет такой продажи на основании решения общего собрания собственников, принятого в соответствии с Жилищным кодексом РФ.