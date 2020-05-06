В Острове 9 Мая мобильная группа поздравит каждого ветерана

13:09, 06 мая 2020, ПАИ

В Острове поздравлять ветеранов песнями 9 Мая будет специальная мобильная группа. Об этом рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в ходе заседания регионального оргкомитета «Победа» 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В районе 358 ветеранов уже получили выплаты – это узники, вдовы. Из полученных 365 медалей были вручены 294. Вчера было получено 394 продуктовых набора, сегодня мы приступаем к вручению», - рассказал Дмитрий Быстров.

По словам главы района, в городе идёт подготовка городских улиц к празднику, на сайтах размещается информация об онлайн-акциях. К 9 мая планируется привести в порядок воинские захоронениям – их 62 в районе.

«9 мая планируется уличное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны - у нас их 16 человек. Будет сформирована мобильная группа, которая будет подъезжать к каждому ветерану и поздравлять песнями и подарками», - заметил Дмитрий Быстров.

Также в Острове в 13:00 состоится возложение цветов и гирлянд, а в 22:00 островичи будут участвовать в акции «Фонарики победы». «Все мероприятия пройдут с учётом ограничительных мер», - подчеркнул глава района.

Из-за коронавируса 9 Мая в Псковской области пройдёт в новом безопасном режиме.