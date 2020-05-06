0
13:34
Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
13:03
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
12:44
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
12:29
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
12:18
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
12:07
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
12:00
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
Еще новости
Общество

В Острове 9 Мая мобильная группа поздравит каждого ветерана

В Острове поздравлять ветеранов песнями на 9 мая будет специальная мобильная группа. Фото: Дарья Хваткова.

В Острове поздравлять ветеранов песнями 9 Мая будет специальная мобильная группа. Об этом рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в ходе заседания регионального оргкомитета «Победа» 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В районе 358 ветеранов  уже получили выплаты – это  узники, вдовы. Из полученных 365 медалей  были вручены  294. Вчера было получено 394 продуктовых набора, сегодня мы приступаем к вручению», - рассказал Дмитрий Быстров.

По словам главы района, в городе  идёт подготовка городских улиц к празднику, на сайтах размещается информация об онлайн-акциях. К 9 мая планируется привести в порядок воинские захоронениям – их 62 в районе.

«9 мая планируется уличное поздравление ветеранов  Великой Отечественной войны - у нас их 16 человек. Будет сформирована мобильная группа, которая будет подъезжать к каждому ветерану  и поздравлять песнями и подарками», - заметил Дмитрий Быстров.

Также в Острове в 13:00 состоится возложение цветов и гирлянд, а в  22:00 островичи будут участвовать в акции «Фонарики победы».  «Все мероприятия пройдут с учётом ограничительных мер», - подчеркнул глава района.

Из-за коронавируса 9 Мая в Псковской области пройдёт в новом безопасном режиме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
В Острове 9 Мая мобильная группа поздравит каждого ветерана Более 340 псковских спасателей выйдут на службу 9 мая Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках 9 Мая в Псковской области пройдёт в новом безопасном режиме Более 15 городских онлайн-мероприятий запланировано в Пскове ко Дню Победы В Пскове Росгвардия откроет памятную доску в честь героя Николая Васильева 76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы Полиция Псковской области обеспечена защитными масками на ближайшие 11 дней Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола В Псковской области пройдёт более 30 онлайн-акций ко Дню Победы
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки 126 тысяч коек для пациентов с коронавирусом развёрнуто в России В Острове 9 Мая мобильная группа поздравит каждого ветерана В апреле всплеска доставок в Псковскую область не зафиксировали Почти 21 тысяча человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах Псковичи во время карантина стали чаще заказывать еду на дом 50% читателей ПАИ майские праздники провели дома «На улице очень много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 10 559 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки 34 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
06 мая 2020
Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
06 мая 2020
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
06 мая 2020
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
06 мая 2020
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
06 мая 2020
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
06 мая 2020
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
06 мая 2020
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
Заседание регионального оргкомитета «Победа» в прямом эфире покажет ПАИ
06 мая 2020
Заседание регионального оргкомитета «Победа» в прямом эфире покажет ПАИ

Идет загрузка...