Опаcную мутацию коронавируса выявили учёные

16:56, 06 мая 2020, ПАИ

Несколько мутаций нового коронавируса COVID-19 выявили американские и британские учение. Как пишет РИА Новости, одна из них может делать инфекцию более устойчивой.

Отмечается, что особое внимание специалисты обратили на распространенную в Европе мутацию Spike D614G, которую впервые обнаружили в Германии.

По одной из теорий, эта мутация влияет на ту часть вируса, которую распознает иммунная система и на которую специалисты ориентируются при разработке вакцин. Предполагается, что D614G делает больных уязвимыми для нового заражения.

По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировано 3 млн 728 тысяч 47 случаев заражения коронавирусом.