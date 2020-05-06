Более 3,7 млн человек в мире заразились коронавирусом

09:01, 06 мая 2020, ПАИ

По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировано 3 млн 728 тысяч 47 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 258 тысяч 356 человек. Количество выздоровевших – 1 млн 242 тысячи 500.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 1 млн 237 тысяч 633 (72 тысячи 271 человек умерло).

В России коронавирусом заболело 155 тысяч 370 человек, умерло – 1 тысяча 451. В Псковской области зарегистрировано 252 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов скончались.