Вопрос о следующих послаблениях псковские власти будут решать с 12 по 15 мая

09:43, 07 мая 2020, ПАИ

«Следующие послабления будем обсуждать в период с 12 по 15 мая. К этому времени станет ясно, как мы прошли майские праздники и какой по масштабу будет следующая волна», - сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил слова президента о том, что выход из ограничительных мер по борьбе с коронавирусом должен быть аккуратным и постепенным. «Именно такой политики мы продолжаем придерживаться в Псковской области: сверяем каждое решение с оперативной ситуацией, с позицией Роспотребнадзора, полиции, медиков», - сообщил губернатор.

Михаил Ведерников еще раз попросил жителей потерпеть – не выходить лишний раз из дома и не подвергать риску себя и окружающих.



