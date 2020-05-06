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Несколько великолучан незаконно застрелили лося

Несколько жителей Великолукского района незаконно застрелили лося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Останки лося обнаружил местный охотовед в лесу вблизи деревни Михальки 6 мая. Охотников по горячим следам задержали полицейские. У нарушителей изъяли разделанное мясо животного, охотничье оружие, патроны и трактор.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота).

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