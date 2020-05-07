В Псковской области приемлемые темпы прироста заболевших коронавирусом

10:52, 07 мая 2020, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области назвал темпы прироста заболевших коронавирусом в регионе приемлемыми. Об этом Александр Нестерук заявил в эфире программы ПАИ-live 7 мая.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что удовлетворительным темпом прироста является увеличение количества пациентов на 3% в день. «На прошлой неделе мы приросли за семь дней на 25%, чуть более 3% в день – это достаточно приемлемые темпы», - заметил Александр Нестерук.

Однако глава регионального Управления Роспотребнадзора отмечает, что на этой неделе в первые три дня в Псковской области наблюдается более активный темп прироста. «Надеемся, что и на этой неделе мы не удвоимся и количество заболевших будет меньше», - заметил гость эфира.

По данным на 7 мая, число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области выросло до 270.